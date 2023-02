PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient ne perd pas contre Angers et au moins un but (1.31)

Les Lorientais peuvent s’en mordre les doigts. Ils menaient de deux buts à Reims avant de totalement s’effondrer pour une défaite (4-2). Lorient doit donc tout de suite réagir et quoi de mieux que d’affronter le dernier du championnat. Angers a enchaîné treize défaites consécutives, un record. Les Angevins se dirigent tout droit vers la Ligue 2 et on voit mal comment une réaction pourrait advenir maintenant. C’est pourquoi je vous propose de parier sur le fait que Lorient ne perde pas et je n’imagine pas les Merlus ne pas marquer (1.31).

