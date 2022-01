PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 janvier - Super Grèce - Grèce

Notre pronostic: l'Olympiakos s'impose sur la pelouse de l'Apollon Smyrnis (1.30)

Match des extrêmes ce mercredi en Grèce ! L'Olympiakos, leader de Super League, se déplace à Rizoupoli (quartier d'Athènes) avec la ferme intention de s'imposer chez la lanterne rouge du championnat, comme cela se produit dans 83 % des cas quand ces deux équipes s'affrontent. En effet, l'Apollon Smyrnis s'est incliné dix fois sur douze lors de ce derby en dix ans. Cette saison, le GSAS n'a remporté qu'une seule rencontre (face à Pas Giannina) et n'a pris que sept points, soit trente-quatre de moins que l'Olympiakos. Les joueurs du Pirée, futur champions, présentent un bilan exceptionnel de treize victoires et deux nuls en quinze journées et compte 100 % de victoires en déplacement. Foncez !

Fiabilité : 85 %

