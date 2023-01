PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 janvier – Süper Lig - Turquie

Notre pronostic : Adana Demirspor bat Istanbulspor (1.37)

C’est un duel largement à la portée d’Adana Demirspor. Le 5e du championnat accueille Istanbulspor, dernier avec seulement onze points qui reste tout de même sur une victoire contre Kasimpasa (12e). Cependant je ne vois pas la lanterne rouge enchaîner contre une équipe qui n’a perdu que deux fois depuis le début de saison. Demirspor vient de concéder son deuxième revers la semaine dernière sur la pelouse de Besiktas. Cependant la qualité de l’adversaire n’est pas la même, loin de là et je vois le 5e réagir et prendre les trois points. Un pari qui me paraît idéal pour gonfler un combiné.

