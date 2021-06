PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 juin WTA Roland-Garros

Notre pronostic : victoire de Jabeur face à Linette (1.34)

Le tennis tunisien a comme cheffe de file une joueuse avec un gros talent, Ons Jabeur. La 26e mondiale est discrète sur le circuit WTA mais elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle joue très bien sur ocre et a atteint les demi-finales à Charleston avant d’aller en finale au même endroit une semaine plus tard. Blessée et contrainte à l’abandon à Madrid, la Tunisienne fait son retour à la compétition ici à Roland-Garros. Elle n’a pas perdu une manche lors des ses deux premiers tours et dit se sentir de mieux en mieux. Magda Linette, elle, a profité de l’abandon d’Ashley Barty pour sa deuxième rencontre Porte d’Auteuil après avoir éliminé Chloé Paquet. Elle a très peu joué cette année et a obtenu son meilleur résultat à Lyon, sur terre battue avec une demi-finale. Je ne la vois pas inquiéter Jabeur qui part avec un bel avantage. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de la Tunisienne pour une cote de 1.34, que vous pourriez combiner à d’autres résultats.

