PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 5 octobre – Ligue des Champions

Notre pronostic : la Juventus bat le Maccabi Haïfa (1.31)

La Juventus a enfin relevé la tête ! Alors qu’elle restait sur une série de cinq matches sans victoire, toutes compétitions confondues, la Vieille Dame a été bien plus convaincante face à Bologne le week-end dernier. Un succès 3-0, avec Vlahovic et Milik buteurs, qui lui permet de rester aux contacts des places européennes en Serie A. Dos au mur en Ligue des Champions après avoir perdu leurs deux premières rencontres, les Turinois sont dans l’obligation de battre le Maccabi Haïfa aujourd’hui. Le club israélien n’est pas non plus en grande forme, courant également après son premier point dans la compétition. Moins souverain à l’extérieur, je ne le vois pas tenir sur la pelouse d’un adversaire revanchard. La Juventus devrait logiquement gagner.

