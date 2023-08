PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 août – Bundesliga – Autriche

Notre pronostic : les Rangers battent le Servette de Genève (1.47)

Bien que les Rangers ait raté leur départ en championnat (défaite 1-0 à Kilmarnock) je les vois supérieurs au Servette. Les Ecossais sont beaucoup plus expérimentés sur la scène européenne. N’oublions pas qu’ils étaient en finale de la Ligue Europa l’année dernière, battus par Francfort aux tirs au but. Et même s’ils n’ont pris aucun point la saison passée en LDC dans le groupe de la mort (Naples, Liverpool et Ajax), ils ont forcément emmagasiné de l’expérience. De leur côté, les Suisses n’ont jamais disputé la Ligue des champions. Bien qu’ils aient réalisé l’exploit au tour précédent en éliminant les Belges de Genk aux tirs au but, je vous propose de faire confiance aux Rangers ce soir devant le chaud public d’Ibrox.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Marseille ne perd pas sur la pelouse du Panathinaïkos (1.23)

Bratislava ne perd pas contre le Maccabi Haïfa (1.58)

Seinajoen ne perd pas sur la pelouse de Vaasa (1.43)

Le Maccabi Tel-Aviv ne perd pas à Larnaca (1.37)

Porto ne perd pas contre Benfica (1.56)

La Gantoise bat Pogon (1.43)

Cardiff bat Colchester (1.35)

Leeds bat Shreysbury (1.33)

Cote totale des neuf paris sûrs : 22.42

