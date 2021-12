PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 décembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Benfica s’impose contre le Dynamo Kiev et plus de 1,5 but dans la rencontre (1.43)

C’est une occasion en or pour Benfica ! En effet, les joueurs de Jorge Jesus peuvent obtenir leur billet pour les huitièmes de finale de la compétion en cas de contre-performance du FC Barcelone sur la pelouse du Bayern Munich. Pour cela, victoire obligatoire ! Les Portugais ne doivent rien calculer et jouer dans l’unique but de gagner son match. Et quoi de mieux qu’une rencontre à domicile face au dernier du groupe ? Le Dynamo Kiev n’a pris qu’un seul point et inscrit un seul but depuis le début de la compétition. Cette équipe a toutes les caractéristiques de l’adversaire idéal. Je vois Benfica sauter sur l’occasion et s’imposer facilement, avec plus de 1,5 buts dans la rencontre. Un pari coté à 1.43.

