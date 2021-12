PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 décembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Arsenal ne perd pas sur la pelouse d’Everton (1.34)

Rien ne va plus pour Everton ! Lors du derby de Liverpool face aux Reds, les Toffees ont perpétué une triste série de huit matches sans victoire. Lors de cette période, ils n’ont pris que deux points. C’est indécent pour l’équipe entraînée par Benitez. La réaction est attendue peut-être avec la réception d’Arsenal mais qu’il est difficile de battre les Gunners. Ils l’ont certes été à Old Trafford cette semaine mais c’est un résultat plutôt logique. Si l’on veut résumer la saison du club londonien on peut faire ce constat : il perd contre les gros, mis à part le revers à Brentford lors de la 1ère journée, et gagne contre les petits. En effet, les autres bourreaux d’Arsenal s’appellent Chelsea, Liverpool et Manchester City. Je pense que le hommes d’Arteta ne vont pas perdre en déplacement au Goodison Park. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.34 !

