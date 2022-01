PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Inter s'impose à Bologne (1.54)

Sept victoires consécutives en Série A ont permis à l'Inter de dépasser le Milan AC et le Napoli qui avaient dominé le championnat lors de la première partie de la saison. Leaders avec quatre longueurs d'avance sur leurs voisins milanais, les Nerazzurri se sont imposés dans 70 % des cas en déplacement (7v, 2n, 1d) depuis le début de la compétition et viseront un nouveau succès ce jeudi à Bologne, qui n'a pris que trois points (à Sassuolo) sur douze possibles lors des quatre dernières journées de Série A et perdu devant son public à quatre reprises sur les six dernières rencontres (face à Milan, Venise, la Fiorentina et la Juventus). Je suis donc convaincu que l'Inter fera aussi bien que ces quatre clubs malgré l'absence d'Edin Dzeko. Si vous l'êtes aussi, dépêchez-vous car le match commence à 12h30 !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Pas de match nul entre le Milan AC et la Roma (1.29)

La Juventus ne perd pas contre Naples (1.26)

Sassuolo ne perd pas contre le Genoa (1.20)

La Sampdoria ne perd pas contre Cagliari (1.24)

La Fiorentina ne perd pas contre l'Udinese (1.22)

Cote totale pour les six paris sûrs: 4.54

Pariez sur Bologne - Inter ici