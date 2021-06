PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 juin Roland-Garros – Huitième de finale

Notre pronostic: Zverev s’impose en trois manches contre Nishikori (1.62).

Affiche normalement à sens unique ce dimanche Porte d’Auteuil entre Alexander Zverev et Kei Nishikori. Cette fois-ci le 6e opposé au 49e joueur mondial. L’Allemand part avec un sacré avantage puisqu’il mène déjà 4-1 dans les confrontations. Dernier succès en date c’était cette année à Rome (4-6 6-3 6-4). Il a été encore plus expéditif un peu plus tôt à Madrid sur une surface assez rapide (6-3 6-2). Pas de quoi être inquiet donc avant cette nouvelle opposition. Surtout que le natif d’Hambourg reste sur un succès très convaincant face à Laslo Djere. Le Japonnais commence lui à marquer le pas alors qu’il aura 32 ans cet hiver… Pour ses deux premiers tours, il a dû batailler avant de venir à bout de Giannessi et Khachanov en cinq manches. Je vous conseille donc de miser sur un succès en trois sets de Zverev face à Nishikori!

