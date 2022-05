PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 mai - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Inter bat Empoli par au moins deux buts d'écart (1.40)

A trois journées de la fin de la Série A, l'Inter (2e) compte deux points de retard sur le Milan AC, leader et probable futur champion d'Italie. La victoire contre Empoli (14e) ce soir est donc obligatoire pour les Nerazzurri sous peine de dire adieu au Scudetto. Les Lombards viennent de remporter cinq matches en six journées mais la défaite à Bologne les privera peut-être du sacre. Malgré cela, l'Inter fera tout pour prendre neuf points en trois rencontres et priera pour que son rival rossonero se fasse accrocher au moins une fois d'ici la fin de la saison. Comme les Toscans se maintiendront à 99 %, ils risquent d'être un peu moins concernés que leurs adversaires du soir. Par ailleurs, Empoli reste sur quatre défaites et un 0-0 chez l'avant-dernier (Genoa) en cinq déplacements. Les Milanais pourraient bien en profiter pour s'imposer facilement. Enfin, le favori comptent 80 % de succès sur leurs dix dernières visites en Toscane. Pour toutes ces raisons, jouez l'Inter par au moins deux buts d'écart !

Fiabilité : 75 %

