PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Bordeaux ne perd pas face à Troyes (1.33)

C'est une opposition entre deux équipes très malades. Bordeaux n'a remporté qu'un seul de ses neuf derniers matches de championnat. Les Girondins peuvent néanmoins trouver des motifs d'espoir dans une saison aussi pénible. Ils ont, en effet, pris quatre points lors de leurs deux dernières rencontres à domicile, en battant Strasbourg et obtenant le point du nul face à Monaco. Surtout, les Bordelais peuvent compter sur le retour d'Albhert Elis, déjà auteur de neuf buts cette saison. Une bonne nouvelle pour un secteur offensif déjà bien rodé. En face, Troyes coule doucement mais sûrement. Les Aubois n'arrivent pas à lancer une série positive et voient la Ligue 2 se rapprocher dangereusement. Avec un seul succès en 2022 et un coach toujours plus décrié, il est difficile d'imaginer les Troyens se relancer au Matmut Atlantique. C'est pourquoi je miserais sur Bordeaux qui ne perd pas à domicile (1.33).

Les autres options :

Saint-Étienne ne perd pas face à Metz (1.21)

Lille ne perd pas face à Clermont (1.18)

La Juventus bat La Spezia (1.24)

Le Celta Vigo ne perd pas face à Majorque (1.17)

Manchester City ne perd pas face à Manchester United et plus de 1,5 but dans le match (1.25)

Cote totale des six paris sûrs : 3.44