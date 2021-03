PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 6 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Leicester ne perd pas à Brighton (1.48)

Mais comment Leicester (3e) peut-il être outsider à Brighton (16e) ? En effet, les Foxes (meilleur club anglais en déplacement) n’ont perdu qu’une seule fois à l’extérieur (à Liverpool le 22 novembre 2020) et les Seagulls n’ont gagné qu’une rencontre à domicile depuis le début de la saison (contre Tottenham le 31 janvier). Par ailleurs, Brighton vient de chuter sur la pelouse de West Bromwich Albion après avoir perdu à domicile contre Crystal Palace, sans compter l’élimination en Cup à… Leicester il y a moins d’un mois ! Enfin, en six ans, ces deux clubs se sont affrontés à huit reprises et les Seagulls n’ont jamais réussi à battre les Foxes. Dans ces conditions, difficile d’envisager un exploit de Brighton ce samedi !

Fiabilité : 75 %

