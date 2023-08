PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 août - Allsvenskan - Suède

Notre pronostic : Mjallby ne perd pas sur la pelouse de Varbergs Bois (1.39)

Si les cotes sont particulièrement équilibrées, les deux équipes vivent pourtant une saison bien différente. En effet, Varbergs Bois est coincé à la dernière place du classement, à cause notamment d'un bilan catastrophique à domicile de 3 nuls et 5 défaites en 8 matches. Pire, ces cinq revers sont les derniers résultats de la lanterne rouge sur sa pelouse, qui n'a donc plus pris un point dans son antre depuis le 30 avril. À l'inverse, Mjallby fait du très bon travail à l'extérieur. L'actuel 9e fait partie des meilleures écuries du pays hors de ses bases, restant notamment sur 3 succès lors de ses 4 derniers déplacements. Avec une défense bien plus solide, difficile de voir cette équipe s'incliner ce soir contre un adversaire malade.

Les autres options :

Le Sepsi OSK ne perd pas face au SC Otelul (1.20)

Le Valur Reykjavik ne perd pas face à Akureyri (1.22)

Bordeaux ne perd pas à Pau (1.26)

Norrköping ne perd pas face à Göteborg (1.33)

Malmö bat Hamstad (1.22)

Odense ne perd pas face à Viborg (1.34)

Honka ne perd pas sur la pelouse de Lahti (1.23)

Le CSKA Sofia bat Hebar (1.28)

Cote totale des neuf paris sûrs : 8.77