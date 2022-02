PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 février – Série A – Italie

Notre pronostic : La Spezia ne perd pas sur la pelouse de la Salernitana (1.39)

Lors des douze dernières journées, la Salernitana a perdu neuf fois, a partagé les points à Cagliari et l’a emporté à une seule reprise. C’était sur la pelouse du Hellas Vérone au début du mois de janvier (2-1). Cela n’empêche que le promu reste dernier de Série A avec huit points de retard sur le premier non-relégable (Venise). La Spezia était en très mauvaise posture mais le club s'est remis sur le droit chemin en prenant douze points sur les quinze derniers possibles. Parmi ces quatre succès, trois ont eu lieu en déplacement, à Naples, sur la pelouse du Genoa et sur celle de l’AC Milan. Les Spezzini sont donc en pleine forme et c’est pourquoi je ne les vois vraiment pas s’incliner ce soir. Pour moi, c’est un pari sûr que de miser sur le N2 !

Les autres options :

Le Paris FC ne perd pas contre l’AC Ajaccio (1.28)

Bilbao ne perd pas contre l’Espanyol Barcelone et au moins un but (1.22)

Le Benfica Lisbonne s’impose à Tondela (1.35)

Botosani bat le Dinamo Bucarest (1.48)

Cote totale des cinq paris sûrs : 4.34