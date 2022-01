PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 janvier - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: le Bayern bat Mönchengladbach (1.35)

Le leader bavarois domine de la tête et des épaules la Bundesliga et compte neuf longueurs d'avance à mi-parcours sur son dauphin, Dortmund, grâce à un bilan exceptionnel: 14 victoires, 1 nul et 2 défaites ! A domicile, le Bayern a remporté huit matches sur neuf, inscrit 29 buts pour seulement 6 concédés. Avant la trêve, les partenaires de Robert Lewandowski restaient sur cinq succès consécutifs. Dans ces conditions, je ne vois pas comment Mönchengladbach (14e) pourrait réaliser un exploit ce soir. La saison dernière, le Borussia s'était incliné 6-0 à Munich grâce notamment à un triplé de l'attaquant polonais, l'actuel meilleur réalisateur de Bundesliga (19 buts en 17 rencontres). Comme les visiteurs n'ont pris qu'un seul point sur quinze possibles lors des cinq dernières journées du championnat d'Allemagne, foncez sur la victoire des Bavarois... voire par au moins deux buts d'écart (1.80)

Fiabilité : 90 %

Les autres options :

Marseille ne perd pas à Bordeaux et moins de 4,5 buts dans le match (1.34)

Man. City gagne à Swindon par au moins 3 buts d'écart (1.54)

Le Sporting s'impose sur la pelouse de Santa Clara (1.40)

Trabzonspor bat Malatyaspor (1.35)

Cote totale pour les cinq paris sûrs: 5.26

