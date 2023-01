PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 janvier - Coupe de France

Notre pronostic: Monaco bat Rodez par au moins deux buts d'écart (1.45)

Même si Rodez voyage plutôt bien dans son championnat (trois victoires, trois nuls et trois défaites), sa mission s'annonce compliquée à Monaco. Les Aveyronnais, 17e et premiers relégables en Ligue 2, pensent avant tout à essayer de se maintenir avant d'envisager un parcours en Coupe de France. En revanche, l'ASM (5e de L1) a fait de cette compétition une de ses priorités car la concurrence sera très sévère dans la lutte pour une place sur le podium. Le chemin le plus court pour les Monégasques afin de finir européens en fin de saison pourrait bien être la Coupe. Avec le duo Ben Yedder/Embolo en attaque, bien épaulé par Golovin, l'équipe de la Principauté possède les armes pour s'imposer assez facilement face à Rodez. Un succès par au moins deux buts d'écart n'aurait rien de très étonnant.

Fiabilité : 75 %

Les autres options:

Lens gagne à Linas-Monthléry par au moins deux buts d'écart (1.21)

Marseille gagne à Hyères par au moins deux buts d'écart (1.18)

Nantes gagne à Vire (1.13)

Nice gagne au Puy (1.23)

Liverpool bat Wolverhampton (1.30)

Majorque ne perd aps contre Valladolid (1.22)

Antwerp ne perd pas contre la Gantoise (1.40)

Crystal Palace ne perd pas contre Southampton (1.28)

Tottenham bat Portsmouth par au moins deux buts d'écart (1.37)

Cote totale pour les dix paris sûrs: 11.20

