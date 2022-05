PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 mai - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Liverpool bat Tottenham (1.42)

A quatre journées de la fin de la Premier League, Liverpool (2e à une longueur de Manchester City) doit réussir un carton plein en espérant que les Cityzens seront accrochés au moins un fois (vs Newcastle, à Wolverhampton, à West Ham ou vs Aston Villa). Inutile de vous dire que les Reds, qualifiés pour la finale de la Ligue des champions face au Real le samedi 28 mai, vont désormais totalement se consacrer au championnat pour tenter de rafler la mise en fin de saison. Liverpool réussit toujours bien face à Tottenham à Anfield (8 victoires et 2 nuls en 10 ans) et reste sur une série hallucinante de treize succès d'affilée en PL. Je ne vois donc pas comment les Spurs pourraient priver les Reds d'une victoire capitale, même s'ils visent la 4e place occupée par Arsenal avec deux points d'avance.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Brentford ne perd pas contre Southampton (1.32)

Burnley ne perd pas contre Aston Villa (1.52)

Chelsea bat Wolverhampton (1.34)

La Lazio bat la Sampdoria (1.45)

Twente bat Sittard (1.36)

Cologne bat Wolfsburg (1.58)

Le Hertha ne perd pas contre Mayence (1.41)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 16.77

