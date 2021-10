PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 octobre - Coupe du monde Notre pronostic: le Mexique bat le Canada (1.53)

Avec une victoire contre la Jamaïque, un succès au Costa Rica et un nul au Panama, le Mexique est leader de son groupe de qualification pour la Coupe du monde au Qatar en 2022. Avec deux nuls, aux Etats-Unis et contre le Honduras, puis un succès face aux faibles Salvadoriens, le Canada est toujours dans la course mais son voyage à Mexico s'annonce compliqué. En effet, les "Canucks" n'a plus battu "El Tri" depuis vingt-et-un an. Par ailleurs, lors des cinq dernières confrontations au Mexique en match de qualification pour la Coupe du monde, le Canada s'est incliné dans 100 % des cas (14 buts encaissés et 1 seul marqué). Dans ces conditions, le rapport cote/risque pour la victoire mexicaine à domicile me semble très intéressant.

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

Le Pérou ne perd pas contre le Chili (1.41)

L'Uruguay ne perd pas contre la Colombie (1.24)

L'Equateur bat la Bolivie par au moins deux buts d'écart (1.43)

Les Etats-Unis battent la Jamaïque (1.31)

La Tunisie bat la Mauritanie par au moins deux buts d'écart (1.24)

La Corée du Sud bat la Syrie (1.25)

Cote totale des sept paris sûrs: 7.77

