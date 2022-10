PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 octobre – Süper Lig – Turquie

Notre pronostic : Adana Demirspor ne perd pas sur la pelouse de Gaziantep (1.35)

Avec seulement deux points de pris lors des quatre dernières journées de championnat, Gaziantep est dans une période compliquée et n’est que 10e du championnat après un tout début de saison pourtant canon avec trois victoires et un nul. Cette méforme contraste avec l’enchaînement de cinq rencontres sans revers pour Adana Demirspor qui fait partie du quatuor de tête avec 17 points. Le 2e de SüperLig n’a connu la défaite qu’une seule fois, sur la pelouse de Fenerbahce. C’est pour cela que je ne le vois pas perdre ce soir même en déplacement. Un pari qui me paraît sûr, à mettre dans un combiné (1.35) !

