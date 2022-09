PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 7 septembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Barcelone bat le Viktoria Plzen et plus de 2,5 buts dans le match (1.31)

Qu’il va être difficile pour le Viktoria Plzen d’exister dans ce groupe de la mort. Avant d’affronter l’Inter Milan et le Bayern Munich, les Tchèques se déplacent au Camp Nou pour y défier le FC Barcelone. S’ils réalisent un excellent début de saison dans leur championnat, il leur sera compliqué de tenir sur la pelouse d’un tel adversaire. Car le Barça est parti sur d’excellentes bases, grâce notamment à un mercato particulièrement réussi. Deuxième de Liga, avec onze buts marqués et un seul encaissé en quatre matches, les Catalans ont retrouvé de leur superbe ! Robert Lewandowski s’est d’ailleurs très facilement intégré à sa nouvelle équipe et compte déjà 5 unités à son compteur. Barcelone devrait ainsi facilement gagner à domicile ce soir.

Les autres options :

Francfort ne perd pas face au Sporting (1.25)

Le Bayern Munich ne perd pas sur la pelouse de l’Inter Milan (1.23)

L’Ajax Amsterdam bat les Glasgow Rangers (1.44)

L’Atlético Madrid ne perd pas face à Porto (1.20)

Leverkusen ne perd pas à Bruges (1.28)

Tottenham ne perd pas face à Marseille et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Cote totale des sept paris sûrs : 5.84