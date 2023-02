PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 février – Coupe de France 1/8 de finale

Notre pronostic : Auxerre ne perd pas contre Rodez et moins de 3,5 buts dans le match (1.44)

Comme Angers, Auxerre (19e) vise le maintien et non un parcours en Coupe de France. Les Bourguignons sont aussi au plus mal mais auront l’avantage de recevoir Rodez (19e de Ligue 2) qui a pour espoir de rester à ce niveau. Même si les Ruthéniens ont éliminé Monaco aux tirs au but en tout début d’année aux tirs au but, on peut noter que la suite n’a pas été brillante. Tirs aux buts aussi, mais cette fois chez les amateurs de Grasse ! En championnat, ils n’ont pris que deux points sur quinze possibles depuis la reprise. Entre deux clubs en grande difficulté, il ne faut peut-être pas exclure le nul. Alors je vous conseille le 1N et moins de 3,5 buts à 1.44. Une jolie cote pour cette rubrique !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Lille ne perd pas à Lyon (1.66)

Nantes ne perd pas à Angers (1.50)

Reims ne perd pas à Toulouse (1.50)

Paris FC ne perd pas contre Annecy (1.23)

Grenoble se qualifie à Vierzon (1.28)

Man. Utd bat Leeds (1.46)

Cote totale pour les sept paris à domicile : 12.36

