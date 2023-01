PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 janvier – FA Cup - Angleterre

Notre pronostic : Manchester City bat Chelsea (1.37)

Manchester City et Chelsea se retrouve quelques jours après leur duel en Premier League qui a tourné en faveur des Citizen à Stamford Bridge (1-0). L’équipe de Pep Guardiola s’est imposée sur le plus petit des scores grâce à une réalisation de Mahrez sur une passe de Grealish juste après l’heure de jeu. Une victoire importante dans la course au titre et qui enfonce les Blues dans la crise. En effet, avec une seule victoire lors des huit dernières journées, Chelsea se retrouve 10e. De plus l’équipe coachée par Graham Potter a déjà joué Manchester City en Coupe de la Ligue avec un revers (2-0) à l’Emirates. Tous les voyants sont au vert pour les Skyblues qui partent très largement favoris et devraient logiquement s’imposer pour la troisième fois de la saison contre les Londoniens (1.37).

