PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 juillet – Premier Division – Irlande

Notre pronostic : le Shelbourne FC bat Finn Harps (1.30)

C’est une affiche entre deux équipes en difficulté. Le Shelbourne FC compte actuellement une avance confortable de treize points sur la neuvième place détenue par son adversaire du jour, synonyme de barrage pour le maintien. Après des débuts très compliqués à domicile, les joueurs de Damien Duff ont, depuis, pris dix unités sur douze possibles devant leur public. Un regain de forme bienvenu avant la réception de Finn Harps. Le club de Ballybofey semble condamné à lutter pour sa survie dans le play off de fin de saison, restant sur une série de huit matches sans victoire en championnat. S’il a déjà surpris son rival du jour au mois de mars, je ne le vois pas réitérer une telle performance aujourd’hui.

