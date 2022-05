PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 mai - Premier League

Notre pronostic : Arsenal ne perd pas face à Leeds et plus de 1,5 but dans le match (1.30)

Arsenal va beaucoup mieux. Après un passage à vide et trois défaites consécutives, l’actuel quatrième de Premier League a remporté ses trois derniers matches, contre Chelsea, Manchester United et West Ham. En concurrence féroce avec Tottenham, qu’ils affronteront quatre jour plus tard, pour la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions, les Gunners doivent faire le plein en ce mois de mai. Notamment face aux équipes plus abordables, contre qui ils perdent très peu de points à domicile. En face, Leeds lutte pour son maintien et a subi un véritable coup d’arrêt face à Manchester City la semaine dernière, après cinq matches sans défaite. Surtout, les Peacocks ont perdu toutes leurs rencontres à l’extérieur face aux équipes du top 6, encaissant au passage vingt-trois buts en cinq déplacements. Dans une affiche qui pourrait bien être prolifique, je ne vois pas Arsenal s’incliner et plus de 1,5 but dans le match. Un pari coté à 1.30.

