PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 mai – Premier League

Notre pronostic : Brighton bat Everton (1.39)

Brighton est une équipe toujours aussi impressionnante. Les Seagulls réalisent une saison remarquable et peuvent légitimement viser le top 5. D’autant plus qu’ils comptent trois matches de retard sur Liverpool et qu’ils sont auteurs de très bonnes performances à domicile, ayant notamment pris 13 points sur 15 possibles à l’Amex Stadium lors de leurs 5 dernières réceptions. C’est dire si la mission s’annonce compliquée pour Everton, qui court toujours après un premier succès en championnat depuis bientôt trois mois. Le Toffees sont loin d’être condamnés mais ne cessent de couler au classement, occupants aujourd’hui la 19e place. Alors que leur dernier succès en déplacement remonte au 1er octobre, cette triste série ne devrait pas prendre fin ce soir. Tous les voyants sont au vert pour une nouvelle victoire de Brighton.

