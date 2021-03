PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 mars Premier League – Angleterre

Notre pronostic: Chelsea s’impose contre Everton (1.56).

Rencontre assez déséquilibrée ce lundi en Premier League entre Chelsea et Everton. Le 4e face au 5e du classement. Mais la dynamique semble être clairement du côté des Blues qui viennent de faire le plein de confiance en s’imposant contre Liverpool (1-0) grâce à un but de Mason Mount. Plus largement le club londonien n’a perdu aucun de ses 8 derniers matches de championnat. L’absence de Thiago Silva ne semble pas perturber tant que ça ce collectif. La mission s’annonce très compliquée pour les Toffees qui restent eux sur un court succès face à West Bromwich (1-0). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Chelsea face à Everton!

Les autres options:

L’AEK Athènes bat l’Apollon Smirnis (1.30)

Benfica s’impose à Belenenses (1.46)

Cote totale pour les trois paris sûrs: 2.96

