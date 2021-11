PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 8 novembre – Parva Liga – Bulgarie

Notre pronostic : le CSKA Sofia bat le FC CSKA 1948 (1.40)

Direction la Bulgarie pour cette rubrique avec un pari qui, à priori, ne représente pas une énorme prise de risque. Le CSKA Sofia est largement favori pour cette rencontre. Le club est 3e du championnat avec sept points de retard sur le leader, Ludogorets, qui compte un match en plus. Il faut gagner pour mettre fin à une série de deux matches sans victoire. Le FC CSKA est 12e du championnat bulgare et affiche un bilan de trois succès, deux nuls et huit défaites. Je ne vois pas comment le CSKA Sofia pourrait ne pas gagner ce duel. C’est un pari coté à 1.40 et idéal pour entrer dans un combiné plus large.

Les autres options :

Tenerife ne perd pas face à Gérone (1.22)

Le Rapid Bucarest ne perd pas sur la pelouse de l’Academica Clinceni (1.20)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.05