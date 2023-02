PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 février – Coupe du Portugal ¼ de finale

Notre pronostic : Porto s’impose à Viseu et plus de 1,5 but dans le match (1.35)

La victoire de Porto à Viseu, club de deuxième division portugaise, en ¼ de finale de la Coupe du Portugal ne fait pour moi aucun doute mais la cote est basse, alors je vous propose de jouer le FCP mais avec plus de 1,5 but dans la rencontre (1.35). En effet, les Dragons restent sur seize succès et trois nuls en dix-neuf matches depuis leur revers à domicile contre Benfica le 21 octobre 2022. Et sur ces dix-neuf rencontres, plus de 1,5 but ont été inscrits à dix-sept reprises. Convaincus ?

Fiabilité : 85 %

Les autres options :

Casa Pia bat le Nacional (1.47)

Boavista ne perd pas à Estoril (1.47)

Lens ne perd pas à Lorient (1.23)

Cote totale pour les quatre paris sûrs : 3.59

