PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas à Nantes (1.34)

La période est exceptionnelle pour les Nantais qui restent sur trois victoires de rang en championnat et une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Canaris sont donc 7e de Ligue 1 et peuvent même rêver de jouer les places européennes si leur bonne forme perdure. Cependant les matches remportés l’ont été contre des adversaires accessibles : Lorient et Saint-Etienne qui jouent le maintien, et Lens qui n’est pas du tout en forme. Le club de la Principauté est lui en pleine bourre et n’a perdu qu’une seule de ses douze dernières rencontres toutes compétitions confondues. C’est pourquoi je ne vois pas Monaco perdre à Nantes. Un pari qui me paraît sûr et coté à 1.34 !

