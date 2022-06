PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Bulgarie s’impose à Gibraltar (1.20)

Gibraltar connait un apprentissage difficile. Présente dans la ligue C de cette compétition pour la première fois, cette équipe vient de subir deux défaites pour ses deux premières rencontres, n’inscrivant aucun but pour six encaissés. Les Gibraltariens n’ont d’ailleurs plus remporté le moindre match depuis la précédente édition de la Ligue des Nations, en octobre 2020. De quoi aborder sereinement ce déplacement côté Bulgare. Restant actuellement sur une série de six matches sans victoires, la Bulgarie est également en crise de confiance mais retrouve un adversaire qu’elle a déjà largement battue, en fin d'année 2020 (3-0). Bien qu’en difficulté, les Lavovete doivent profiter de ce déplacement pour se relancer et s’imposer. Un pari coté à 1.20.

Les autres options :

Le Portugal ne perd pas face à la République Tchèque et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

L’Espagne ne perd pas en Suisse (1.22)

La Grèce bat Chypre (1.22)

Cote totale des quatre paris sûrs : 2.34