PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 octobre - Coupe du monde

Notre pronostic: la Pologne bat Saint-Marin par au moins 5 buts d'écart (1.40)

Comme vous le savez, Saint-Marin est la sélection la plus faible d'Europe: six défaites en six matches, un but marqué et vingt-quatre encaissés ! Lors de la réception de la Pologne, les joueurs de la Principauté ont été largement dominés et se sont inclinés 7-1 (triplé de Buksa et doublé de Lewandowski, en autres). Lors des trois dernières campagnes de qualification pour un tournoi majeur où Saint-Marin a dû aller défier la Pologne sur ses terres, l'addition a toujours été très salée: 5-0, 10-0 et 5-0 ! Comment imaginer qu'il pourrait en être autrement aujourd'hui ? Festival de buts garanti ce soir à Varsovie... alors profitez-en !

Fiabilité: 80 %

