PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 9 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : le Brésil domine le Pérou (1.34)

Le Brésil réalise un sans-faute depuis le début de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Sept victoires en sept matches, dix-sept buts marqués pour deux encaissés et plus de repos que les adversaires car le duel au sommet contre l'Argentine a été rapidement interrompu. Le Pérou, de son côté, est seulement huitième avec huit points pris en huit journées. Historiquement, La Bicolor a toujours du mal face aux Brésiliens : trois défaites sur les trois dernières confrontations. Portés par un Neymar auteur de cinq buts en sept rencontres, cela me paraît évident de miser sur un succès de la Seleção au Maracana (1.34) !

