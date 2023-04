PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du lundi 1e mai – Ekstraklasa – Pologne

Notre pronostic : le KS Cracovie bat Miedz Legnica (1.76)

Quelle jolie cote pour la victoire du 7e d’Ekstraklasa face à la lanterne rouge ! Cracovie vient de prendre quatorze points sur dix-huit possibles (quatre victoires et deux nuls) contre des équipes évidemment supérieures à Legnica. En effet, le Miedz se sait déjà condamné à la descente puisqu’il compte quatorze longueurs de retard sur le premier non-relégable et voyage très mal : dix revers pour trois nuls et un seul succès à l’extérieur cette saison. La dynamique est en faveur du KSC car Legnica n’a pris que deux points sur dix-huit possibles en six journées. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur la victoire de Cracovie, surtout pour une cote si élevée !

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Sochaux ne perd pas contre Dijon (1.20)

Séville ne perd pas contre Gérone (1.21)

Leicester ne perd pas contre Everton (1.25)

Bari ne perd pas contre Cittadella (1.25)

Venezia ne perd pas contre Modena (1.31)

Aris Limassol ne perd pas contre Pafos (1.31)

Istanbulspor ne perd pas contre Giresunspor (1.35)

Gijon bat Lugo (1.41)

Cote totale pour les sept paris sûrs : 13.04

