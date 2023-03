PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du vendredi 10 mars – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic : Porto bat Estoril par au moins deux buts d’écart (1.46)

Toute compétition confondue, Porto a remporté onze matches sur quatorze en 2023, dont sept par au moins deux buts d’écart. La domination des grands clubs portugais est telle en Primeira Liga que les victoires des ténors sont souvent larges, surtout à domicile. Quand le 2e du championnat reçoit le 16e, les surprises sont rarissimes. Estoril, qui compte 90 % de défaites au stade du Dragon en dix visites, présente un bilan catastrophique cette année : deux victoires et huit revers dont cinq par plus d’un but d’écart. Pour toutes ces raisons, il y a de grandes chances pour que Porto s’impose facilement, à domicile, contre Estoril afin de garder au moins deux longueurs d’avance sur son poursuivant immédiat, le Sporting Braga. Une place en Ligue des champions est en jeu !

Fiabilité : 75 %

