PRONOS PARIS RMC Le pari sur Lyon - Chelsea du 22 mars – LDC féminine - ¼ de finale

Notre pronostic : Lyon ne perd pas contre Chelsea et les deux équipes marquent (2.05)

Octuples vainqueurs de la Ligue des champions féminine et tenantes du titre, les Lyonnaises n’auront pas forcément la partie facile ce soir face à Chelsea au Groupama Stadium. Le leader du championnat d’Angleterre (douze victoires, un nul et une défaite) s’est imposé deux fois contre le Paris-SG en phase de poule (1-0 et 3-0), a pris un point sur la pelouse du Real Madrid (1-1) et a cartonné (4-0) à Vllaznia. Avec l’Australienne Sam Kerr, l’une des meilleures attaquantes au monde, les Blues, finalistes de la LDC en 2021, ont les armes pour poser des problèmes à l’OL. De là à s’imposer, je ne crois pas. Mais je vous conseille de vous couvrir sur cette rencontre avec le 1N et des buts de chaque côté (2.05). Lyon a retrouvé une bonne dynamique après une partie de saison compliquée, notamment dans cette compétition (2e derrière Arsenal, qui s’était imposé 5-1 dans le Rhône). Mais n’oubliez pas que les partenaires de Lindsay Horan se sont qualifiées pour les ½ finales douze fois sur treize !

Fiabilité : 50 %

