PRONOS PARIS RMC Le pari sur Paris-SG – Wolfsburg du 22 mars – LDC féminine - ¼ de finale

Notre pronostic : Wolfsburg ne perd pas à Paris et les deux équipes marquent (2.25)

Je ne suis pas très optimiste pour les Parisiennes ce soir en ¼ de finale de la Ligue des champions féminine. Elles ont galéré pour éliminer Evian (D2) en ½ finale de Coupe de France et ont déjà chuté à domicile en phase de poule contre Chelsea (0-1). Toujours privé de Katoto, le PSG aura fort à faire face à l’armada offensive de Wolfsburg, double champion d’Allemagne et leader actuel de Bundesliga (quatorze victoires et une défaite). Invaincues en poule, les Allemandes n’ont lâché qu’un point à l’extérieur (1-1 à Rome) et ont inscrit onze buts en trois déplacements. Avec Alexandra Popp et Ewa Pajor, elles risquent de faire souffrir la défense du PSG. Enfin, Wolfsburg, vainqueur de la compétition en 2013 et 2014 puis finaliste en 2016, 2018 et 2020, fait partie des trois favorites pour le titre avec Barcelone et Lyon. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 et les deux équipes marquent (2.25).

Fiabilité : 50 %

