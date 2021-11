PRONOS PARIS RMC Le pari sûr tennis du 17 novembre - Masters Finals

Notre pronostic : N. Djokovic bat A. Rublev (1.23) !

Le numéro un mondial est en mission sur cette fin de saison ! Assuré de terminer l'année civile au top du classement ATP, Novak Djokovic a pour ambition d'aller chercher un septième Masters de fin de saison. Le Serbe a fait le boulot lors de son entrée en lice en dominant Casper Ruud en deux manches et il peut d'ores et déjà se qualifier pour les demi-finales en cas de victoire en deux sets aujourd'hui. En face, Andrey Rublev aborde ce tournoi final avec peu de confiance (élimination d'entrée à Bercy, deuxième tour à Saint Pétersbourg) et il peut se permettre de perdre contre Djoko car il aura un troisième match de poule à disputer pour atteindre le dernier carré. Misez donc sur un succès de Nole (1.23) !

