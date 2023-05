PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot - ATP Lyon

Mon pronostic : Barrère élimine Paul (2.35) !

Grégoire a un bon coup à jouer cette semaine à Lyon ! Le Français, qui traverse une bonne période, vient de dominer Corentin Moutet en deux sets et il affronte un joueur qui déteste la terre battue : Tommy Paul. L'Américain reste d'ailleurs sur deux revers contre Murray et Garin et il a perdu ses deux confrontations contre Barrère. Je me dis qu'avec le soutien du public le cinquante-cinquième joueur mondial parviendra à l'emporter. Un pari qui peut vous permettre de doubler votre mise (2.35) !

