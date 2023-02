PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot - ATP Marseille

Mon pronostic : Barrère s'impose en trois sets face à Bublik (3.70)

C'est un match très difficile à pronostiquer. Alexander Bublik a gagné hier, lors du premier tour de l'ATP de Marseille, pour la première fois depuis près de quatre mois. Son dernier succès remonte à fin octobre 2022 en huitièmes de finale à Bâle. Une éternité pour un joueur de tennis. Enfin sorti de cette spirale de dix défaites de suite, le Kazakhstanais peut avoir le décli pour enchaîner. Mais face à lui, le Français Grégoire Barrère reste sur une très bonne dynamique. Le vainqueur du tournoi de Quimper, le mois dernier, s'est débarrassé tranquillement de Marc-Andréa Huesler au tour précédent (2-0). Il sent bien la balle et quand elle part de sa raquette, c'est d'une pureté incroyable. Il est proche d'intégrer le top 50 et il est en confiance. Ça peut être un match charnière pour les deux joueurs, mais, avec l'aide du public, je vois plutôt le Français l'emporter en trois sets.

