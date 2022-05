PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 02 mai - ATP Madrid

Mon pronostic : Ugo Humbert s'impose face à Shapovalov (2.25)

Je pense que le jeu de Shapovalov peut convenir à Humbert. Le Français n'aime pas jouer contre des adversaires qui ne lâchent rien, ce qui n'est pas le cas du Canadien. Ce dernier fait des fautes, offre des points et je vois bien Ugo en profiter. Il est un peu libéré dans sa tête après avoir été repêché en Lucky Looser. Shapovalov est un point d'interrogation, il est arrivé très tard en Europe et n'a pas joué depuis fin mars à Miami. Je vais tenter le gros coup parce qu'à Madrid, c'est en altitude, la balle volle, ça peut surprendre Shapovalov alors qu'Ugo est habitué. Le Français est capable de faire des coups sur terre battue, comme sa victoire en qualifications contre Andujar et il est sûrement dans un état d'esprit revenchard. Pour moi Humbert peut s'imposer.

