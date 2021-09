PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 02 septembre – US Open

Mon pronostic : Monfils s’impose face à Johnson en trois sets (2.60)

Je suis plutôt optimiste sur l’état de forme de Gaël Monfils. Il est bien dans sa tête, adore ce tournoi et a été très bon au premier tour en gagnant en trois manches contre Coria. Johnson a lutté contre Marterer (deux tie-breaks), il réalise très peu de points gagnants. Certes il a un excellent revers slicé, mais son jeu manque cruellement de variété, et un adversaire du niveau de Monfils a les moyens de s’imposer facilement. Cela serait même une grosse déception que Gaël ne gagne pas. Certes le Français n’est jamais à l’abri d’un trou d’air, mais il est largement supérieur et doit préparer de la meilleure des manières un potentiel tour suivant. Pour moi, il va remporter ce match en trois sets.

