PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 10 août ATP/ WTA

Mon pronostic : U. Humbert et C. Garcia remportent au moins un set chacun contre S. Tsitsipas et A. Pavlyuchenkova (2.69) !

Deux confrontations très relevées pour deux de nos Français engagés ce mardi au Canada. Ugo Humbert est opposé au tout nouveau numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas, un joueur qui lui réussit plutôt bien : deux confrontations et deux victoires à Bercy en 2020 et tout récemment aux Jeux Olympiques. Le Grec a donc une revanche à prendre mais ce ne sera pas une promenade de santé ! De son côté, Caroline Garcia est opposée à Anastasia Pavlyuchenkova qui vient de remporter les Jeux Olympiques par équipe mixte avec Andrey Rublev et qui a atteint la finale à Roland. La Russe est vraiment en forme et devrait gagner contre la Française, mais pas si facilement que ça. Je vous propose donc un combiné assez spécial mais très intéressant, à savoir le gain d'au moins un set de Caroline Garcia contre Anastasia Pavlyuchenkova et d'Ugo Humbert contre Stefanos Tsitsipas pour une belle cote de 2.69 !

