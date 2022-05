PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 10 mai – ATP Rome

Mon pronostic : Goffin s’impose face à Hurkacz (2.15)

C’est une très belle affiche entre deux joueurs en forme sur terre battue cette année. David Goffin revient très fort sur les courts en 2022. Le Belge a retrouvé l’envie et la motivation et ça se ressent à chacun de ses matches, où il trouve souvent de belles diagonales et des angles extraordinaires. Ses performances sur ocre sont excellentes, avec seulement trois défaites lors de ses quatorze duels. Le quarante-huitième joueur mondial a même failli avoir le scalp de Rafael Nadal à Madrid il y a cinq jours, en ayant eu pas moins de quatre balles de match face à l’Espagnol avant de finalement s’incliner. Si cette défaite pourrait lui rester en tête, je le vois se relever très rapidement, surtout face à un Hubert Hurkacz qui pourrait bien être gêné par la terre glissante des courts de Rome. Le Polonais présente lui aussi un bilan positif sur terre battue mais devrait tout de même se montrer un difficulté face un adversaire retrouvé. Je vous propose donc de miser sur la victoire de Goffin (2.15).

