PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 10 mars – ATP Indian Wells

Mon pronostic : Humbert bat Shapovalov (2.60)

Très beau duel de gauchers à suivre aujourd’hui entre Ugo Humbert et Denis Shapovalov. Le Français a parfaitement géré son voyage entre Pau et Indian Wells en s’imposant contre Zapata Miralles en deux manches. Denis Shapovalov fait son entrée en lice aujourd’hui en tant que tête de série n°25. Cependant la période n’est pas bonne pour le Canadien qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, contre Kecmanovic à Acapulco. Très irrégulier, Shapovalov pourrait bien se prendre les pieds dans le tapis et je miserais donc sur le Français pour une cote de 2.60 !

Pariez sur Humbert – Shapovalov ici !