PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 10 novembre – WTA Masters Guadalajara

Mon pronostic : Muguruza bat Pliskova (2.00)

Début du Masters de Guadalajara ce soir. Pour ce deuxième match du groupe Teotihuacan, Pliskova part légèrement favorite. La Tchèque n’a plus joué depuis un mois. C’était à Indian Wells où elle n’avait passé qu’un tour avant de s’incliner face à Haddad Maia, 80e mondiale. Une contre-performance inquiétante alors que Pliskova était tête de série numéro un. La 4e à la WTA n’a pas remporté le moindre tournoi cette saison mais a atteint la finale à Rome, à Wimbledon et à Montréal. Muguruza a joué à Moscou y a trois semaines pour une défaite face à Kontaveit, invincible en ce moment. L’Espagnole a soulevé le trophée à Chicago au début du mois d’octobre. Son deuxième titre de la saison après Dubaï. Je pense que Garbine peut l’emporter aujourd’hui et c’est pourquoi je tenterais la grosse cote pour doubler la mise.

