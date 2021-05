PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 11 mai ATP Rome

Mon pronostic : Aslan Karatsev bat Daniil Medvedev (1.78) !

Pour ce match de cogneur 100% russe, Aslan Karatsev est logiquement favori contre Daniil Medvedev. Le 27e joueur au classement ATP enchaîne les très grosses performances sur terre cette saison : une victoire contre un spécialiste de la surface Diego Schwartzman à Madrid, et une autre flamboyante contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic en ½ finale à Belgrade... Impressionnant ! La dynamique de son compatriote n'est pas aussi sexy, Medvedev a en effet perdu 7 de ses 8 derniers matches sur terre battue, une surface qui ne lui permet pas d'être aussi chirurgical que d'habitude. C'est l'axe de progression majeur du numéro 2 mondial, qui n'a d'ailleurs jamais remporté le moindre match à Roland Garros ! La victoire d'A. Karatsev contre D. Medvedev semble donc être l'option la plus logique (1.78) et c'est ce que je vous conseille de parier.

