PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 11 mai – ATP Rome

Mon pronostic : Sinner bat Fognini en trois sets (3.35)

C’est un duel 100% italien qui est salivant ! Jannik Sinner est en forme en ce moment, avec six victoires en huit matches sur terre battue. Très talentueux, le treizième joueur au classement ATP fait aussi preuve d’une réelle constance et pourrait bien réaliser un beau parcours à Roland Garros cette année. Sa victoire assez expéditive face à Pedro Martinez au tour précédent prouve sa solidité. En face, le vétéran Fabo Fognini attend ce duel avec impatience. S’il se montre plus irrégulier, il prouve qu’il faut toujours compter sur lui. Toujours à l’aise sur ocre et auteurs de coups extraordinaires, je le vois proposer une véritable adversité à son adversaire et compère. Si je vois Sinner prendre le dessus sur la longueur, je pense que ce match se terminera en trois sets. Un pari coté à 3.35 !

Pariez sur Fognini – Sinner ici !