PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 11 mars ATP Doha

Mon pronostic : victoire de Federer en trois sets contre Basilashvili (3.55) !

Roger Federer est de retour sur le court contre Basilashvili. Le Suisse doit enchaîner après un match difficile pour son come-back contre Evans au bout duquel il s’est imposé en trois sets. Je l’avais dit, en revenant les premières rencontres seront dures tout Federer qu’il est. Roger aurait même préféré jouer mardi pour profiter d’un jour de repos hier entre ses deux premiers tours cependant ce n’est pas le cas et je m’attends donc une nouvelle fois à un duel serré. Le Géorgien a retrouvé un très bon niveau de jeu contre Jaziri avec une victoire nette et sans bavure en deux sets (6-2, 6-2). Il peut poser des problèmes à l’ancien numéro un mondial aujourd’hui. Federer est, bien évidemment, toujours en reprise et peut avoir des sautes de concentration ou des trous dans la rencontre. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le succès du Suisse en trois sets pour une cote très intéressante de 3.55 !

