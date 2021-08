PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 12 août - ATP Toronto

Mon pronostic : J. Isner bat A. Rublev (2.65) !

John Isner réalise une tournée américaine exceptionnelle avec 9 matches remportés sur 10 disputés, et en prime un titre à Atlanta. Il faut dire que les surfaces très rapides favorisent son jeu basé sur un gabarit très imposant et sur la terrible puissance de son service et de son coup droit. Sur ce point, je pense qu'Andrey Rublev va prendre des obus ! L'Américain n'hésite pas non plus à prendre beaucoup de risques sur les retours des mises en jeu de ses adversaires et le Russe a beaucoup de mal sur ses secondes balles. Pour couronner le tout, Isner a remporté les deux face à face contre Rublev à Miami et tout récemment à Madrid. Les cotes sont étonnantes, je pense vraiment que le récent médaillé d'or en double mixte à Tokyo va détester jouer ce match ! C'est pour cela que je vous conseille sans hésiter de parier sur la victoire de John Isner contre Andrey Rublev (2.65).

